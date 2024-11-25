Губернатор Подмосковья вручил многодетной маме из Котельников почетный знак

Его получили 26 матерей, которые воспитывают пятерых и более детей. Среди награжденный также оказалась Ирина Лямо из Котельников. Она — настоящая героиня, удостоенная областным почетным знаком «Материнская слава»!

В Доме Правительства Московской области состоялось знаменательное событие для многодетной мамы Ирины Анатольевны Лямо из Котельников. Женщину удостоили почетного знака «Материнская слава» в рамках торжественной церемонии.

Губернатор Андрей Воробьев поздравил многодетных матерей с праздником — Днем матери. Помимо областного знака, он вручил многодетным семьям президентские награды — Ордена и медали «Родительская слава». Андрей Юрьевич поблагодарил родителей за счастье и радость, которое они с детьми приносят в жизнь. Также он пожелал, чтобы их семьи тоже стали многодетными.

Мамы, которые берут на себя огромную ответственность по воспитанию нескольких детей, ежедневно выполняют одну очень важную работу — они взращивают будущее поколение, прививая им семейные ценности и любовь к близким. Их пример вдохновляет многих. Материнство — это не только труд, но и большое счастье, которого заслуживает каждая женщина на Земле!