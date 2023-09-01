Губернатор Псковской области сообщил о сбитом над городом неопознанном предмете

По словам Михаила Ведерникова, в небе над Псковом силами ПВО был обнаружен некий летящий предмет. После чего поступила команда о его немедленной нейтрализации.

Как написал глава региона в соцсетях, инцидент произошел в псковском районе Кресты. Именно там находится городской аэропорт, подвергшийся несколько дней назад атаке десятка украинских боевых дронов.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет», - сообщил Ведерников.

Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку атаковать приграничную российскую территорию при помощи БПЛА. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.