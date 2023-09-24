Губернатор Севастополя Развожаев рассказал о свершившемся чуде после атаки ВСУ на штаб ЧФ

Икона с ликом российского адмирала Федора Ушакова, причисленного к лику святых, осталась совершенно нетронутой огнем после недавней атаки киевских боевиков на штаб Черноморского флота в Севастополе.

Как рассказал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сгорела полностью лишь деревянная рама иконы. Сам лик нисколько не пострадал.

«Эта икона с фигурой святого — из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — написал Развожаев.

По мнению главы Севастополя, непобедимый адмирал Ушаков и после смерти незримо продолжает защищать город. Развожаев предложил 15 октября в день памяти прославленного российского флотоводца провести крестный ход в его честь.

Ранее Минобороны РФ проинформировало, что во время ракетной атаки Украины по Севастополю один военнослужащий пропал без вести.