Губернатор Ставропольского края призвал Путина сделать курортный сбор постоянным

Сейчас курортный сбор в России проводится в качестве эксперимента. По словам Владимирова, это нововведение показывает хорошие результаты. Он отметил, что в 2023 году за счет курортных сборов правительством было получено 700 миллионов рублей. Ставропольский губернатор призвал Путина оставить сбор обязательным условием, при этом учитывая схемы поступления собранных средств в региональный и муниципальный бюджеты.

Эксперимент сейчас проходит в четырех городах Ставропольского края и предполагает сбор с каждого отдыхающего в сумме 100 рублей. В минувшему году его заплатили больше 202 тысяч россиян.