Губернатор Воробьев пригласил жителей и гостей Подмосковья провести выходные с пользой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона провести выходные с пользой и удовольствием. Каждую субботу и воскресенье парки Подмосковья готовят насыщенные программы, а музеи открывают новые экспозиции. Список мест, где можно отлично провести время с друзьями, появились в телеграм-канале главы Подмосковья.

В субботу, 22 марта, утро начнется с активностей. В Егорьевске в парке «200 лет Егорьевску» в 8:30 стартует забег «Егорьевск RUN-23». В Домодедово в лесопарке «Городской лес» в 10:00 пройдет дружеский забег.

А вот в Химках в парке Величко с полудня начнется музыкальная и анимационная программа. В Электростали в парке «Авангард» в 12:30 состоятся соревнования по игре в шашки. В Центральном парке Ногинска в 13:00 пройдет событие «Ремесла, промыслы и домостроєниє Дрєвнєй Руси».

В Можайске в парке «Ривьера» с 14:00 запланирована спортивная программа «Птичий переполох», игровая программа «Весну закликаем» и мастер-класс «Жаворонки». В Раменском городском парке с 14:45 пройдут веселые старты, детская велотрасса, мастер-класс «Мастерим своими руками» и ретро-танцы. В Долгопрудном в Центральном парке Победы в 16:30 стартует игровая программа «Сохрани лес».

Кроме того, три крупные выставки жду любителей искусства. Так, например, в Звенигородском манеже (Одинцовский округ) работает экспозиция «Рерих. В поисках "небесного Звенигорода"», которая прослеживает путь художника от ранних работ к философии идеального города будущего.

В музее-заповеднике «Мелихово» (Чехов) открыта выставка «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа», сопоставляющая творческие методы двух мастеров — в живописи и литературе. А в музее «Новый Иерусалим» (Истра) можно увидеть около 300 работ мастеров лаковой миниатюры из Федоскина, Палеха, Мстеры и Холуя. Здесь каждый сантиметр шкатулок и сложных композиций хранит историю страны.

Подробную программу и время работы можно уточнить на сайтах парков и музеев.

