Гуманитарный конвой из Шатуры отправился на помощь бойцам СВО

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Жители и предприниматели муниципального округа Шатура активно включились в сбор необходимой помощи для российских солдат, находящихся в зоне проведения СВО.

12 июня, в День России, сформированный гуманитарный конвой был направлен на поддержку военнослужащих, действующих на территории Донецкой и Луганской областей.

Николай Прилуцкий, глава округа, и Эдуард Живцов, депутат Московской областной Думы, лично приняли участие в погрузочных работах, обеспечив отправку ценных грузов. Старт колонны гуманитарной помощи состоялся на территории административного центра округа.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

Помимо предметов первой необходимости, включая белье, одежду и комплекты постельного белья, в зону СВО доставят необходимое оборудование.

Благодаря совместным усилиям были приобретены генераторы, строительные материалы и профессиональные инструменты. Эти ресурсы критически важны для обеспечения комфортных условий жизни и работы военнослужащих в полевых условиях. Особую ценность для выполнения боевых задач представляют определители беспилотников «Булат» и современные FPV-дроны.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«За помощь в подготовке гумконвоя благодарю предпринимателей округа и всех жителей, кто участвует в этой важной работе в тылу», — отметил Николай Прилуцкий.

Ранее компания «Благустер» передала администрации Шатуры два мотоцикла питбайк, которые уже были отправлены в зону СВО в конце мая.

Помимо питбайков, из Шатуры для поддержки военнослужащих были отправлены мотоцикл «Днепр» и автомобиль повышенной проходимости УАЗ.