ГУСТ Подмосковья указал коммунальным службам на необходимость соблюдать временные ограничения при покосе травы

Коммунальные службы Подмосковья должны осуществлять покос травы в установленные временные промежутки, которые не нарушают соблюдение тишины утром и ночью, сообщили в областном ГУСТ.

«Проведение работ не рекомендуется: в будние дни с 8 часов вечера до 8 часов утра, в выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00, а также ежедневно в обеденное время с 13 до 15 часов», — рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

По словам министра, косить траву лучше утром или вечером в период менее активного солнца, что позволит сохранить внешний облик зон зеленых насаждений и не нарушать покой жителей.

Напомним, что ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности.