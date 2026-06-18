Густеет кровь в воздухе: кому опасны длительные рейсы и как снизить риски

Длительные перелеты в азиатские страны стали новой реальностью для российских туристов. Однако девять и более часов в тесном кресле — это не только дискомфорт, но и реальная угроза здоровью. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев в интервью aif.ru объяснил, почему в самолете густеет кровь, кто в группе повышенного риска и какие меры помогут избежать опасных последствий.

Тромбоз глубоких вен — один из самых коварных спутников дальней авиаперелетов. Когда ноги долго находятся в неподвижном состоянии, кровоток замедляется, и это механически провоцирует образование сгустков. Если тромб оторвется и заблокирует сосуд в легких, мозге или сердце, последствия могут быть фатальными — от инсульта до мгновенной остановки дыхания.

Кто в зоне риска

Профессор Воробьев подчеркивает: тромбы при перелете могут возникнуть у многих, но есть категории, которым стоит быть особенно внимательными. В первую очередь это пожилые люди, пациенты с варикозом и тромбофлебитом, а также беременные женщины. Отдельное предостережение — для тех, кто принимает гормональные контрацептивы. По данным исследований, риск тромбозов у них увеличивается в два-пять раз, причем пик приходится на первые три месяца приема.

«Если женщина длительно принимает и живет с такими препаратами, то ничего страшного. А если только начала прием, то риск тромбозов очень высокий, причем не только при полете. Более того, если женщина прекратила, а потом снова начала принимать контрацептивы, то все как в первый раз: то есть риск опять резко возрастает в начале, потом снижается», — уточняет врач-терапевт.

Три правила для безопасного полета

Павел Воробьев рекомендует пассажирам соблюдать простые, но эффективные меры профилактики.