Густеет кровь в воздухе: кому опасны длительные рейсы и как снизить риски
Врач Воробьев: гормональные контрацептивы — это большой риск тромба при перелете
Фото: [Подмосковье сегодня/Юлия Габбасова]
Длительные перелеты в азиатские страны стали новой реальностью для российских туристов. Однако девять и более часов в тесном кресле — это не только дискомфорт, но и реальная угроза здоровью. Председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев в интервью aif.ru объяснил, почему в самолете густеет кровь, кто в группе повышенного риска и какие меры помогут избежать опасных последствий.
Тромбоз глубоких вен — один из самых коварных спутников дальней авиаперелетов. Когда ноги долго находятся в неподвижном состоянии, кровоток замедляется, и это механически провоцирует образование сгустков. Если тромб оторвется и заблокирует сосуд в легких, мозге или сердце, последствия могут быть фатальными — от инсульта до мгновенной остановки дыхания.
Кто в зоне риска
Профессор Воробьев подчеркивает: тромбы при перелете могут возникнуть у многих, но есть категории, которым стоит быть особенно внимательными. В первую очередь это пожилые люди, пациенты с варикозом и тромбофлебитом, а также беременные женщины. Отдельное предостережение — для тех, кто принимает гормональные контрацептивы. По данным исследований, риск тромбозов у них увеличивается в два-пять раз, причем пик приходится на первые три месяца приема.
«Если женщина длительно принимает и живет с такими препаратами, то ничего страшного. А если только начала прием, то риск тромбозов очень высокий, причем не только при полете. Более того, если женщина прекратила, а потом снова начала принимать контрацептивы, то все как в первый раз: то есть риск опять резко возрастает в начале, потом снижается», — уточняет врач-терапевт.
Три правила для безопасного полета
Павел Воробьев рекомендует пассажирам соблюдать простые, но эффективные меры профилактики.
- Пить больше жидкости. Воздух в салоне самолета сухой, а постоянная циркуляция воздуха обезвоживает организм. Вода разжижает кровь, и лучше выпить лишнее, чем рисковать. Алкоголь, вопреки стереотипам, в небольших дозах даже полезен — стакан вина или пива может немного снизить риск тромбозов.
- Двигаться. Не сидеть неподвижно весь полет. Регулярно вставать, прохаживаться по салону, разминать ноги, сгибать и разгибать стопы. Движение механически «разгоняет» кровь и не дает ей застаиваться.
- Принять препараты за час до вылета. Речь идет о средствах, улучшающих венозный кровоток, — на основе диосмина и флавоноидов (из косточек винограда). Они обладают антикоагулянтным эффектом, но без тяжелых осложнений, свойственных прямым антикоагулянтам. При необходимости можно принять и прямые антикоагулянты, но только в профилактической дозе и после консультации с врачом. Важно сделать это заранее, чтобы лекарство успело всосаться и начать действовать к моменту взлета.