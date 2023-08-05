Гузеева показала кадры со съемок нового сезона шоу с ее участием
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Как сообщает «Газета.ру», Лариса Гузеева не только вернулась к съемкам, но и рассказала о подготовке к записи нового сезона «Давай поженимся» в соцсетях.
Лариса Гузеева вернулась к съемкам популярного шоу «Давай поженимся» вместе с Розой Сябитовой. Это замечательная новость для поклонников программы, которая ранее выходила на Первом канале до 2022 года.
Первый кадр со съемок нового сезона был опубликован в социальных сетях Ларисы Гузеевой. Этим она привлекла внимание многочисленных фанатов шоу, что создало ажиотаж и вызвало заметный интерес.
Стоит отметить, что съемки и показы шоу были приостановлены после начала спецоперации на Украине. Как уже писала телеведущая, премьера нового сезона запланирована на 4 августа.