Гузеева показала кадры со съемок нового сезона шоу с ее участием

Как сообщает «Газета.ру» , Лариса Гузеева не только вернулась к съемкам, но и рассказала о подготовке к записи нового сезона «Давай поженимся» в соцсетях.

Лариса Гузеева вернулась к съемкам популярного шоу «Давай поженимся» вместе с Розой Сябитовой. Это замечательная новость для поклонников программы, которая ранее выходила на Первом канале до 2022 года.

Первый кадр со съемок нового сезона был опубликован в социальных сетях Ларисы Гузеевой. Этим она привлекла внимание многочисленных фанатов шоу, что создало ажиотаж и вызвало заметный интерес.

Стоит отметить, что съемки и показы шоу были приостановлены после начала спецоперации на Украине. Как уже писала телеведущая, премьера нового сезона запланирована на 4 августа.