Хакеры или недоработки: выяснилось, почему россияне уже две недели не могут встать на учет по безработице

С конца декабря и до сих пор многие россияне не могут подать заявление о признании их безработными, выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня». Сейчас сделать это можно на сайте «Работа России», но он не дает войти в учетную запись «Госуслуг». Специальные сервисы регистрируют сбои по всей стране.

Ошибка возникает при попытке входа: либо страница вовсе не открывается, либо показывает разнообразные ошибки. Например: «Система-клиент не имеет права запрашивать получение маркера доступа таким методом», или «Страница не отвечает в течение установленного времени».

Работодатели, которые обязаны подавать отчеты об имеющихся вакансиях, также не могут зайти в личный кабинет. Проблемы возникают и при использовании сервиса с телефона, и с личного компьютера, и даже на компьютерах в МФЦ. На личных приемах инспекторы затрудняются помочь гражданам. В центрах занятости происходящее объясняют профилактическими работами.

Глава департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров объяснил, что подобные ошибки связаны с нарушением в API портала.

«API — это описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими (от англ. Application Programming Interface — Прим. ред.). С API что-то не так, поэтому с ЕСИА никто не может зайти на сайт «Работа России». То есть ЕСИА направляет добросовестно наши данные на портал, а там не генерируется личный кабинет или вход в него», — сказал Бедеров.

Как сказал специалист, причин неполадок может быть множество: от внутренних проблем до атак хакеров.

«Это могут быть взлом сайта, недоработки, некорректные изменения кода и физическая неработоспособность серверов, на которых функционирует сервис», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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