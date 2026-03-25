Хаос в Пулково: десятки рейсов встали колом — пассажиры пришли в бешенство
ТАСС: в Пулково задержали и отменили больше 30 рейсов на вылет
Свыше 30 бортов, запланированных к вылету из северной столицы, изменили график отправки. Причиной сбоя стали временные лимиты на полеты, действовавшие в ночное время, пишет ТАСС.
В петербургском аэропорту Пулково фиксируются серьезные корректировки полетного расписания. Согласно актуальным данным табло, сложности с отправкой возникли у 23 воздушных судов. Часть рейсов в Москву, Екатеринбург и Краснодар ожидают вылета с задержкой.
Помимо этого, пассажирам 13 направлений пришлось отменить поездку. В списке отмененных значатся билеты в столицу, Калининград и Стамбул.
В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что изначально речь шла о десятке задержанных бортов, однако позже ситуация усугубилась. Причиной нестабильной работы аэропорта стали введенные ранее ограничения. В Росавиации информировали, что операции по приему и отправке судов в Пулково ставились на паузу с половины первого ночи по московскому времени.