Свыше 30 бортов, запланированных к вылету из северной столицы, изменили график отправки. Причиной сбоя стали временные лимиты на полеты, действовавшие в ночное время, пишет ТАСС.

В петербургском аэропорту Пулково фиксируются серьезные корректировки полетного расписания. Согласно актуальным данным табло, сложности с отправкой возникли у 23 воздушных судов. Часть рейсов в Москву, Екатеринбург и Краснодар ожидают вылета с задержкой.

Помимо этого, пассажирам 13 направлений пришлось отменить поездку. В списке отмененных значатся билеты в столицу, Калининград и Стамбул.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что изначально речь шла о десятке задержанных бортов, однако позже ситуация усугубилась. Причиной нестабильной работы аэропорта стали введенные ранее ограничения. В Росавиации информировали, что операции по приему и отправке судов в Пулково ставились на паузу с половины первого ночи по московскому времени.