Хеллоуин съедает Святки: как монстры и зомби вытеснили славление Христа у детей

Традиционный для Святок обряд колядования, когда ряженые обходят дома с песнями о Рождестве Христовом, стремительно теряет популярность, особенно в городах. Его место активно занимают праздники западного происхождения, такие как Хеллоуин, сообщает «ФедералПресс».

Как отметил председатель миссионерского отдела Курганской епархии иерей Алексей Плохов, всплеск интереса к западной культуре в 1990-е годы и активная работа маркетологов привели к укоренению чуждых традиций. По его словам, образы монстров и чудищ, популяризуемые массовым искусством, оказываются для молодежи ярче и притягательнее духовных песнопений.

Инициативы по сохранению колядок исходят в основном от православных приходов, которые организуют рождественские праздники и спектакли. Однако, как признают священнослужители, в условиях городской среды организовать обход квартир верующих сложнее, чем провести масштабное мероприятие в храме. Ключевым фактором возрождения традиции называют личную вовлеченность семей и следование собственным культурным и религиозным обычаям.

