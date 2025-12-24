Неизвестный клиент привез львенка в салон для животных в Петербурге.

Груминг-салон ST-GROOM в Санкт-Петербурге оказался в центре скандала после публикации видео, на котором львенку по кличке Хасан подстригают когти. Как заявили в салоне, животное привез один из клиентов. В своем посте администраторы салона выразили «восторг, умиление и счастье» от возможности прикоснуться к такому «чуду», отметив, что ранее в заведении бывали кролики, морские свинки и мини-пиги.

Однако реакция пользователей соцсетей была диаметрально противоположной. Многие возмутились самим фактом того, что львенка, чье содержание в домашних условиях запрещено законодательством РФ, привезли в обычный груминг-салон. В комментариях разгорелась дискуссия, в ходе которой авторов видео и владельца животного обвинили в живодерстве.

Пользователи утверждали, что детеныш льва должен находиться с матерью, и если бы он был из реабилитационного центра, то за ним ухаживали бы штатные ветеринары. У многих сложилось мнение, что львенка содержат частные лица в неподходящих условиях. По информации телеграм-каналов, ситуация вызвала настолько серьезный резонанс, что несколько человек уже планируют подать официальные заявления в правоохранительные органы для проверки законности происхождения животного и условий его содержания.

