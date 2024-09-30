«Хезболла» опровергла слухи о назначениях после смерти Насруллы

По информации пресс-службы «Хезболлах», сообщения о назначениях и других организационных изменениях, появившиеся после кончины генерального секретаря движения Хасана Насруллы, не отражают официальную позицию руководства.

«В связи с распространяемыми новостями, касающимися организационных процессов после утраты нашего генерального секретаря, мы заявляем, что данная информация лишена значимости и не связана с официальными заявлениями руководства «Хезболлах», — сказано в пресс-релизе.

Ливанское шиитское движение подтвердило смерть своего лидера Хасана Насруллы, который погиб 27 сентября в результате израильской атаки на Бейрут.

«Генеральный секретарь «Хезболлах» Хасан Насрулла стал частью великих и бессмертных мучеников, которых он возглавлял на протяжении почти трех десятилетий», — отмечается в заявлении.

Имея поддержку Ирана, шиитское движение выразило свои соболезнования аятолле Али Хаменеи и подтвердило намерение продолжать борьбу с Израилем.

«Руководство «Хезболлах» присягает на верность джихаду для защиты Ливана и поддержки Газы и Палестины», — добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что удар Израиля по генсеку «Хезболлы» Насралле привел в бешенство шефа Пентагона Остина.