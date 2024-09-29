ABC News: удар Израиля по генсеку «Хесболлы» Насралле привел в бешенство шефа Пентагона Остина
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Тель-Авив предупредил Вашингтон в самый последний момент, что намеревается нанести ракетный удар по местоположению генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насраллы в ливанском Бейруте, передает американский телеканал ABC News.
Армия Израиля ранее заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Спустя несколько часов ливанское движение официально подтвердило гибель своего руководителя.
По данным журналистов, стремление ЦАХАЛ поразить бункер Насраллы привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость.
«Недовольство главы Пентагона было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться», — отмечает канал.
Напомним, Израиль атакует южные территории Ливана. Удары приходятся и на часть столицы. Несмотря на то, что ЦАХАЛ называют своими целями объекты с участниками движения «Хезболла», в ходе обстрелов гибнут мирные жители. Недавно Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» и главу Хасана Насраллу.
Ранее сообщалось, что сотрудница УВКБ ООН погибла в результате авиаударов Израиля.