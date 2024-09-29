ABC News: удар Израиля по генсеку «Хесболлы» Насралле привел в бешенство шефа Пентагона Остина

Тель-Авив предупредил Вашингтон в самый последний момент, что намеревается нанести ракетный удар по местоположению генерального секретаря движения «Хезболлах» Хасана Насраллы в ливанском Бейруте, передает американский телеканал ABC News.

Армия Израиля ранее заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Спустя несколько часов ливанское движение официально подтвердило гибель своего руководителя.

По данным журналистов, стремление ЦАХАЛ поразить бункер Насраллы привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость.

«Недовольство главы Пентагона было связано с тем, что удар по Насрулле грозил большими рисками, в частности военным ответом, к чему у США не было времени подготовиться», — отмечает канал.

Напомним, Израиль атакует южные территории Ливана. Удары приходятся и на часть столицы. Несмотря на то, что ЦАХАЛ называют своими целями объекты с участниками движения «Хезболла», в ходе обстрелов гибнут мирные жители. Недавно Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы» и главу Хасана Насраллу.

Ранее сообщалось, что сотрудница УВКБ ООН погибла в результате авиаударов Израиля.