Химические ожоги и отравления: почему после прогулки можно потерять питомца

С приходом тепла владельцам собак и кошек нужно удвоить бдительность. Эксперт Григорий Балагуров перечислил главные угрозы для питомцев на улице и объяснил, как избежать проблем со здоровьем. Об этом рассказал руководитель фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров в интервью «Ленте.ру» .

Наибольшую угрозу представляют проснувшиеся после зимы паразиты. Клещи активизируются повсеместно уже в апреле, а в южных регионах их можно встретить на месяц раньше. Эти насекомые способны заразить животное пироплазмозом. Заболевание приводит к разрушению эритроцитов, вызывает тяжелую форму анемии и может закончиться летальным исходом.

Эксперт рекомендует проводить регулярную обработку питомцев. Каждые три-четыре недели необходимо наносить на холку специальные капли. В качестве дополнительной защиты подойдут противопаразитарные ошейники, спреи или таблетки. После каждого выгула шерсть нужно осматривать, уделяя особое внимание ушам, шее, паху и подушечкам лап.

Еще одна опасность скрывается под тающим снегом. Там обнажаются противогололедные реагенты, которые вызывают химические ожоги конечностей. При слизывании веществ с лап животное рискует получить отравление или травму пищевода. Весной также возрастает риск инфицирования патогенами, содержащимися в экскрементах уличных сородичей.

Владельцам посоветовали не разрешать питомцам пить из луж и копаться в грязных сугробах. Лапы лучше защищать специальными кремами или ботинками, а после прихода домой тщательно их промывать.