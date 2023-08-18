Химик Тишина назвала способы очистить микроволновку с помощью лимона
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По словам химика Екатерины Тишиной, очистить микроволновку можно не только химическими средствами, но и любыми подручными средствами. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что самым простым и экологичным способом очистки является водяной пар, который исходит из поставленной в микроволновку глубокой тарелки с водой. Ее следует нагревать минут десять, после чего дать постоять при закрытой дверце еще 15 минут и вытереть стенки печи влажной и сухой тряпкой.
По мнению химика, также поможет очистить грязь разогретый в микроволновке в течение пяти минут нарезанный лимон, однако таким способом не следует злоупотреблять.
Она подчеркнула, что незаменимым помощником для мытья микроволновки является хозяйственное мыло.