Химик Васильев перечислил способы использования водки в быту

По словам заведующего кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николая Васильева, водку в бытовых условиях можно применять в качестве дезинфицирующего средства или жирорастворителя. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в некоторых случаях водка будет альтернативой хлорке, хлоргексидину или мирамистину.

По мнению специалиста, водку можно использовать для обезжиривания поверхности перед покраской.

Он пояснил, что этот алкогольный напиток не имеет способности к разъеданию покрытия.