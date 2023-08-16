Химик Васильев перечислил способы использования водки в быту
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По словам заведующего кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Николая Васильева, водку в бытовых условиях можно применять в качестве дезинфицирующего средства или жирорастворителя. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что в некоторых случаях водка будет альтернативой хлорке, хлоргексидину или мирамистину.
По мнению специалиста, водку можно использовать для обезжиривания поверхности перед покраской.
Он пояснил, что этот алкогольный напиток не имеет способности к разъеданию покрытия.