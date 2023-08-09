Химкинские депутаты помогли детям Донбасса подготовиться к новому учебному году

Парламентарии из городского округа Химки Артур Каримов и Юлия Мамай подготовили и передали в центр «Волонтеры Подмосковья» посылки для детей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Эту гуманитарную акцию провели в рамках проекта «Дети России – детям Донбасса» от партии «Единая Россия».

«Важно поддержать семьи с детьми перед началом учебного года. Ребята в скором времени получат одежду и обувь на осень и зиму, игрушки и развивающие книги», – рассказал, что в посылках Артур Каримов.

А буквально накануне, в минувшие выходные парламентарий сам съездил в два города ЛНР - Луганск и Лисичанск. Артур Каримов передал бойцам тепловизоры, рации, бинокли и другое оборудование. Депутат пообщался и с населением. Он расспросил местных жителей о том, в чем они нуждаются сейчас для того, чтобы собрать следующую адресную партию гуманитарного груза.

Сбор посылок для мирного населения на новых российских территориях и для бойцов СВО на фронте проходит в Химках с начала специальной военной операции. Волонтеры, депутаты, городские предприятия и организации, а также неравнодушные жители приносят в пункты сбора все самое необходимое, чтобы поддержать соотечественников в трудную минуту.

«Сегодня в Химках работают девять точек сбора помощи для мобилизованных. Их координацией занимаются волонтеры. Всего с начала спецоперации жители округа собрали почти 140 тонн гуманитарного груза», - рассказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

Гуманитарную помощь в Химках принимают ежедневно. Адреса пунктов можно уточнить в Центре поддержки участников СВО и их семей по номеру телефона: +7 (495) 793-09-88. Горячая линия организации работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Ранее спикер Мособлдумы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов сообщил, что партийцы с начала 2023 года направили полторы тысячи тонн гумпомощи военным в зону СВО и жителям прифронтовых регионов.