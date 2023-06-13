Химкинский депутат снял документальный фильм о помощи жителям Донбасса

В День России во Дворце культуры «Родина» прошла премьера показа нового документального фильма «Миссия добра». На площадке также собрали очередную партию гумпомощи для мирного населения Донбасса и провели концерт заслуженного артиста России.

«Миссия добра» — это третий по счету фильм Артура Каримова. Он о помощи людям, живущим вблизи линии соприкосновения. Депутат вместе с волонтёрами регулярно ездит на Донбасс, передает посылки местным жителям и военнослужащим.

«Когда мы приезжаем, то всегда говорим жителям и военным: «Ребята, это гуманитарный груз из Химок». Для них наша поддержка очень важна во всех смыслах», — отметил Каримов.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Химки ]

По его словам, это помогает бойцам, укрепляет их силу духа. Именно поэтому каждый неравнодушный житель вносит огромный вклад при сборе гуманитарной помощи.

После просмотра фильма, состоялся концерт поэта, композитора и солиста Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, заслуженного артиста России Андрея Новожилова. Он предоставил зрителям обширную патриотическую программу «Родина, где мы живем с тобой».

Также в этот день от ДК «Родина» на Донбасс отправились три машины. В них местные волонтеры вместе с неравнодушными жителями и представителями общественной организации «Шьем для наших» погрузили около пяти тонн самых необходимых вещей. Туда сложили: продукты, предметы одежды, средства личной гигиены и медпринадлежности, которые передадут местным жителям и военным.