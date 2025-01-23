Хирург из Волоколамска отправился в зону СВО для лечения раненых бойцов
Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа]
Хирург из Волоколамска Арсений в рамках рабочей командировки отправился в зону СВО для оказания помощи раненым бойцам.
Арсений уже посещал зону спецоперации в качестве добровольца. Тогда он также оказывал военнослужащим РФ медицинскую помощь. Узнав о возможности отправиться в командировку снова, ни минуты не сомневался. Арсений признался, что привык находиться «в первых рядах».
Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа]
«Как ни печально это признавать, но, согласно высказываниям великих медиков, настоящие хирурги рождаются на войне. Там все происходит быстрее, возникают нестандартные ситуации, и часто приходится принимать быстрые, но взвешенные решения. Это именно те условия, которые помогают развивать необходимые навыки и принимать важные решения», — рассказал хирург из Волоколамска.
Арсений поделился, что во время хирургической службы в госпитале, где он трудился начальником, получил большой опыт. Госпиталь располагался примерно в 60 км от линии соприкосновения. Раненым сначала оказывали первую медицинскую помощь в полевых условиях или же во время эвакуации, а потом доставляли в госпиталь.
Арсений считает, что врачам в госпиталях важно не только оказывать медицинскую помощь, но и лечить души бойцов. По мнению хирурга, именно это качество военнослужащие ценят в первую очередь.
Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа]
«Да, там непросто. Там особые условия нашей работы и жизни, со своими ограничениями. Но я считаю, что это того стоит, когда ты попадаешь в братство настоящих мужиков, которые осознанно пошли служить и защищать свою Родину от нацизма», — рассказал Арсений.
Хирург рассказал, что все попавшие к нему на лечение ребята отличались высоким боевым настроем. Он старался поддержать их и мотивировать. «Мы сейчас встанем, мы пойдем, мы победим» — повторяли бойцы, и это работало. Иногда они даже устраивали между собой соревнования, кто быстрее встанет на ноги и вернется помогать товарищам.
Несмотря на ранения, 99% пациентов хотели снова оказаться в строю. К таким заключениям пришел Арсений после работы в госпитале в 2023 году. Доктор из Волоколамска подружился со многими ребятами. С некоторыми не теряет связь до сих пор. Медик считает, что между бойцами образовалось настоящее братство, которое сравнимо с куском стали.
Фото: [Пресс-служба администрации Волоколамского муниципального округа]
«Мои друзья, которых я приобрел на СВО, подарили мне бронежилет и каску. Эти вещи я обязательно возьму с собой», — говорит Арсений.
В администрации муниципалитета пожелали земляку, чтобы бронежилет и каска надежно берегли его.