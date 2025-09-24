Хищник растерзал собаку и пугает людей в России

Власти предупредили жителей об опасности и призвали избегать ночных прогулок, пока животное не будет отогнано в лес. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на открытые источники в соцсетях.

В камчатском поселке Палана местные жители столкнулись с нежелательным визитом — за сутки медведь дважды появлялся в жилой зоне. В первый раз хищника заметили вечером возле одного из домов, после чего охотник-доброволец смог отогнать животное в сторону леса с помощью автомобиля.

На следующее утро медведь вновь появился на той же улице, но на этот раз скрылся до прибытия специалистов. По словам очевидцев, хищник свободно перемещался по дворам и даже заглядывал в окна домов. Также сообщается, что животное растерзало сторожевую собаку.

Администрация поселения предупредила жителей о необходимости соблюдать осторожность и избегать прогулок в темное время суток. Ситуация остается на контроле местных властей, которые оперативно информируют население о перемещениях хищника через социальные сети.

