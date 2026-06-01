Даже короткое общение с искусственным интеллектом может снижать самостоятельность, концентрацию и готовность решать задачи без подсказок, сообщает NewsNation со ссылкой на исследование ученых из университетов Карнеги, Оксфорда, MIT и UCLA.

В эксперименте участвовали 350 человек, которым предложили решать задачи с дробями. С ИИ-помощником участники справлялись быстрее и точнее. Но когда инструмент убрали, результаты ухудшились: люди чаще ошибались и быстрее сдавались.

Авторы работы считают, что проблема не только в неправильных ответах. По словам соавтора исследования профессора Рачита Дубея, после отключения ИИ участники не просто решали хуже — они уже меньше хотели пробовать самостоятельно.

Похожий результат появился и в тестах на понимание текста. В этом этапе участвовали 670 человек. Около 61% тех, кто пользовался ИИ, прямо просили у него готовые ответы. После этого их самостоятельная работа тоже проседала.

При этом выяснилась важная деталь: участники, которые использовали ИИ не как «решатель», а как источник подсказок или пояснений, заметного падения не показали.

Вывод получается неприятный, но полезный: ИИ может помогать учиться, если он объясняет и направляет. Но если он сразу делает работу за человека, мозг быстро привыкает к костылям — и уже через 10–15 минут может начать лениться.