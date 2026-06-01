Учитель начальных классов из Королева купила квартиру по «Соципотеке»

Учитель начальных классов из Королева Анастасия Гундырина купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека», она работает в МБОУ «Гимназия №3 им. Л.П. Данилиной». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в региона с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Педагог узнала про нее от сестры, которая работает медиком.

«Моя студия будет в новостройке. Сейчас дом на стадии строительства, но к Новому году обещают выдать ключи. Мы с сыном очень ждем этот момент. Когда выбирали будущее жилье, особенно был важен район, хотелось, чтобы оно было рядом с работой, в пешей доступности», — отметила Анастасия.

Участниками проекта могут стать медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры. Узнать подробнее об этом можно здесь.

