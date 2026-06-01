Как детский сад в Сергиевом Посаде стал объектом культурного наследия

В День защиты детей в Главном управлении культурного наследия Московской области рассказали об особенном месте — о подлинном архитектурном шедевре, воплотившем в себе заботу о будущих поколениях.

Это здание детского сада фабрики им. Розы Люксембург в Сергиевом Посаде. Его история началась в июле 1937 года: строительство развернулось с небывалой скоростью и завершилось всего через 5 месяцев. Торжественное открытие учреждения состоялось 12 декабря того же года.

Здание стало важной вехой в развитии городской инфраструктуры: впервые в городе для детского учреждения возвели специально спроектированное сооружение, отвечающее самым современным требованиям эпохи, вместо того чтобы адаптировать под нужды детей уже существующее здание.

Архитектурный облик постройки отразил дух времени, соединив в себе два стиля: конструктивизм и классицизм. Со сменой исторических эпох изменилась и судьба здания. В 1997 году его передали Сергиево‐Посадскому историко‐художественному музею‐заповеднику. Сегодня в этих стенах располагается краеведческий корпус.

Официальное признание архитектурной, исторической и культурной ценности сооружения произошло в 2016 году. Его включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) в качестве памятника регионального значения.

