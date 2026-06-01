В Подмосковье выросло количество сотрудников обрабатывающей промышленности

По итогам первых трех месяцев 2026 года в Подмосковье на предприятиях обрабатывающей промышленности было трудоустроено 572 тыс. человек, что более чем на 6% больше показателя предыдущего года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Средний уровень заработной платы сотрудников этих предприятий составляет 122,6 тыс. рублей — рост относительно прошлого года составил более 11%», — отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в регионе реализуют более 450 инвестиционных проектов, направленных на достижение технологического суверенитета России. Они затрагивают машиностроение, фармацевтику, электронику, пищевую промышленность и другие отрасли промышленности.

