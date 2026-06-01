В Мининвесте Подмосковья рассказали о поддержке производителей детских товаров

Подмосковные производители детских товаров могут воспользоваться региональными мерами поддержки, в регионе насчитывается более 200 таких компаний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в Международный день защиты детей.

«Подмосковье на первом месте в стране по числу промпредприятий, выпускающих детские товары. Компании могут воспользоваться всеми мерами поддержки бизнеса, работающими в регионе», — сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что им доступна имущественная поддержка — земельные участки и помещения по льготным программам, субсидии на возмещение затрат, льготные займы ФРП и областного фонда микрофинансирования. По ее словам, в Фонде развития промышленности региона существует специальная программа для производителей детских товаров. Им доступен заем размером до 150 млн рублей на срок до 7 лет по ставке 1% на весь срок.

Узнать подробнее о программах льготного финансирования и грантов можно на сайте ФРП. Информация о поддержке бизнеса в Подмосковье размещена на инвестиционном портале Московской области.

