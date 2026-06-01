В Подольске завершились международные соревнования по пожарно-спасательному спорту «Мемориал В.И. Яблочкина»

В городе Подольске подвели итоги престижных международных состязаний по пожарно‐спасательному спорту, посвященных памяти заслуженного тренера России В.И. Яблочкина. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Турнир прошел 30 мая. На спортивных площадках сошлись порядка 300 человек из России и Беларуси. Участники демонстрировали мастерство в нескольких сложных дисциплинах. Спортсменам предстояло показать свои навыки в подъеме по штурмовой лестнице к окну учебной башни, преодолеть полосу препятствий, успешно выступить в пожарной эстафете и выполнить боевое развертывание. В организации и судействе состязаний активно участвовали специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас».

Представители Московской области сумели заявить о себе на турнире. Артем Малинин поднялся на высшую ступень пьедестала в дисциплине «Штурмовая лестница», а команда региона показала безупречный результат в пожарной эстафете.

По результатам общекомандного зачета сборная Московской области завоевала серебро. В межрегиональном зачете триумфально выступили спортсмены из Республики Татарстан — они заняли 1-е место, а бронзовыми призерами стали представители Нижегородской области.

