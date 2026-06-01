Мужчина три года терпел боли, а врачи нашли в его мочевом пузыре камень размером с два кулака

56-летний фермер из провинции Гуандун три года откладывал визит к врачу, боясь оставить работу. Когда боли стали невыносимыми, медики обнаружили в его мочевом пузыре камень размером 10 на 13 сантиметров и весом 1,3 килограмма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мужчина по фамилии Чэнь страдал от частых и болезненных позывов к мочеиспусканию. При обращении в больницу врачи диагностировали двусторонний гидронефроз (отек почек из-за застоя мочи) и тяжёлую инфекцию. Дальнейшее промедление грозило уремией и летальным исходом.

Хирурги провели операцию и удалили камень, который занял почти весь мочевой пузырь. Сейчас пациент восстанавливается. Врачи напоминают: для профилактики камней нужно пить больше воды, регулярно опорожнять мочевой пузырь и своевременно лечить инфекции. Терпеть боль и откладывать визит к врачу смертельно опасно.

