В Клину проведут снос аварийного жилого дома

В Клину на улице Мира начался снос аварийного пятиэтажного жилого дома № 46, построенного в 1962 году, его площадь составляет около 3,8 тыс. кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Со временем здание утратило эксплуатационную пригодность, по результатам технического состояния строительных конструкций его признали аварийным. После этого в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были расселены жильцы 80 квартир.

Специалисты уже приступили к ликвидации аварийного здания, работы завершат до июля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.