Барко отказался продлевать контракт со «Спартаком»

По его данным, красно-белые предложили 27-летнему аргентинцу соглашение с ежегодной зарплатой в € 4 млн. Однако Барко эта сумма не устроила.

«Не могу понять, чего он хочет. Знаю его ответ — он не сказал ни да, ни нет. На вопрос, сколько ты хочешь, ответил: сделайте предложение. Как будто бы он во что-то играет пока», — рассказал Гурцкая.

«Спартак» приобрел Барко у «Ривер Плейта» в 2024 году за €14 млн. За два года в составе красно-белых его стоимость, по оценке Transfermarkt, выросла с €9 млн до €16 млн.

Действующий контракт Барко со «Спартаком» рассчитан на еще один сезон. В минувшем сезоне аргентинец провел 37 матчей за красно-белых, в которых забил восемь мячей и отдал девять передач.

Ранее агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Дмитрий Чельцов сообщил, что переговоры по переходу его клиента в ПСЖ близятся к завершению.