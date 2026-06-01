Лунная коммуна в Байконуре: глава города предложил поселить молодых специалистов в копии лунной базы

Знаменитый космодром Байконур может обзавестись собственной «лунной» достопримечательностью. Глава администрации города Николай Бусыгин предложил создать на земле точную копию лунного поселения. По его замыслу, в этой коммуне будут жить и работать молодые специалисты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Руководитель Байконура выступил с амбициозной инициативой. Бусыгин предлагает не отправляться на спутник, а построить его реалистичный макет прямо в городе. «Лунная коммуна», но на Земле, как он выразился, станет мощным толчком для космической отрасли и одновременно магнитом для туристов. Чиновник уверен: поток желающих увидеть своими глазами, как живут и работают будущие колонизаторы Луны, может возрасти многократно.

По словам Бусыгина, проект уже существует в эскизах и набросках. Он не уточнил, где именно может расположиться поселение и какие потребуются вложения. Однако идея явно направлена на привлечение молодёжи на Байконур, который сегодня переживает не лучшие времена: отток кадров, устаревшая инфраструктура. Копия лунной базы могла бы стать местом притяжения для талантливых инженеров и учёных, а также для туристов, готовых платить за экзотику.

