Заморила голодом, била и душила: мать получила 17 лет колонии за убийство собственной дочери

29-летняя жительница Благовещенска систематически истязала свою малолетнюю дочь: морила голодом, не следила за гигиеной, била, душила и включала громкие звуки, чтобы ребенок не плакал. Кульминацией стала ночь 18 февраля 2025 года — женщина расправилась с девочкой. Суд приговорил ее к 17 годам колонии общего режима. Об этом сообщает Lenta.ru.

С августа 2024-го по февраль 2025 года мать ненадлежащим образом исполняла свои обязанности. Она ограничивала ребенка в еде, не мыла, пресекала плач криком, тряской и ударами по телу. Женщина накрывала лицо и тело дочери тканью, завязывала рот, в душном помещении одевала в теплую одежду, оскорбляла. Психику малышки разрушали громкими звуками.

18 февраля 2025 года, разозлившись на плач дочери, мать совершила убийство. Суд признал ее виновной сразу по четырем статьям: убийство (105 УК РФ), умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (112 УК РФ), истязание (117 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ). Наказание — 17 лет колонии общего режима.

Ранее в Южной Корее на оборонном заводе прогремел взрыв, есть погибшие.