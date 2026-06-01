В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в конкурсе Роскачества «Лидер качества»

Роскачество продолжает прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лидер качества» — масштабной инициативы, нацеленной на поддержку отечественных специалистов, чьи усилия формируют стандарты надежности и безопасности товаров и услуг в России. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Организаторы существенно расширили перечень категорий участников, чтобы охватить представителей самых разных отраслей. Заявить о себе могут не только руководители подразделений контроля качества и наставники, но и метрологи, а также специалисты технического контроля.

Подать заявки можно до 30 июня. Подведение итогов и публикация результатов запланированы на 1 сентября - 13 ноября. С подробными условиями участия можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

На сегодняшний день государственный знак качества присвоен 56 товарам от подмосковных предприятий. Среди них — широко известные бренды, ставшие частью повседневной жизни россиян: ветчина и колбаса «Докторская» от торговой марки «Окраина», эскимо «Российское» производства «Чистой Линии», майонез «Провансаль Слобода» и другие продукты.

