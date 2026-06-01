В Подмосковье разрешения на бесплатную парковку оформили более 1 тыс. владельцев электромобилей

В Подмосковье разрешение на бесплатную парковку оформили более 1 тыс. владельцев электромобилей, оформить его можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что к бесплатной парковке им доступны 11,2 тыс. машино-мест на 276 платных парковок в 38 округах. Кроме того, в реестр были включены свыше 660 мотоциклов, в мае число зарегистрированных мотоциклистов увеличилось в связи с открытием мотосезона.

Льготные разрешения могут оформить также многодетные семьи Подмосковья. После получения разрешения им можно парковаться на любом свободном месте платной парковки.

