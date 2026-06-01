Эдуард Мор назвал главного фаворита ЧМ по футболу: «Сумасшедший выбор в атаке»

Бывший российский защитник, двукратный чемпион страны в составе «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» назвал сборную Франции главным фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу.

Особенно он отметил линию нападения французской сборной.

«У них даже перебор звездных нападающих: Мбаппе, Олисе, Тюрам, Дембеле, Барколя, Дуэ. Как им всем место найти… Выбор сумасшедший», — сказал Мор.

Сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году в России, а на предыдущем мундиале, в 2022 году в Катаре, уступила в финале сборной Аргентины.

В Америке команда Дидье Дешама сыграет в одной группе с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

Ранее стало известно, что в составе сборной Мексики на чемпионате мира сыграют два представителя РПЛ — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и хавбек «Динамо» Луис Чавес.