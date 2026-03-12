Хитрый трюк с ЖКХ для дачников: как добиться «смешной» квартплаты летом через перерасчет

Россияне, уезжающие на весенне-летний период за город, имеют законное право уменьшить размер коммунальных платежей за городскую квартиру. Специалист рассказала, за какие услуги можно не платить при длительном отсутствии. Об этом «ФедералПресс» рассказала юрист Изабелла Атласкирова.

С наступлением дачного сезона у россиян появляется возможность сэкономить на оплате жилищно-коммунальных услуг. Как рассказала юрист Изабелла Атласкирова, при длительном отсутствии жильцов в городской квартире им полагается перерасчет квитанций.

По словам эксперта, если граждане не проживают в квартире более пяти суток подряд, они вправе требовать корректировки начислений. В частности, из платежек можно исключить плату за пользование лифтом и вывоз твердых бытовых отходов.

Что касается ресурсоснабжения, то пересчет за горячее и холодное водоснабжение, а также за электричество и газ возможен лишь в квартирах, где не установлены индивидуальные приборы учета, при условии, что смонтировать их технически невозможно. Атласкирова особо подчеркнула, что сделать перерасчет за отопление или общедомовые нужды не удастся ни при каких обстоятельствах.

Для оформления процедуры юрист посоветовала обращаться в многофункциональный центр или напрямую в свою управляющую компанию, предоставив документы, подтверждающие отсутствие.