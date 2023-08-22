Хюррем из «Великолепного века» показала свою фигуру в 40 лет

Как сообщает издание «Утро.ру» , недавно актриса Мерьем Узерли, которая прославилась своей ролью Хюррем в популярном сериале «Великолепный век», отметила свое 40-летие.

Несмотря на возраст, звезда продолжает потрясать своей элегантностью и красотой, а ее аппетитные формы и подтянутая фигура вызывают восхищение у поклонников.

Однако, Мерьем Узерли неохотно вспоминает период съемок в «Великолепном веке». Она готовилась к рождению своего первенца и испытывала серьезные трудности из-за интенсивной работы на съемочной площадке. Тем не менее, звезда справилась с этим и сейчас уже воспитывает двоих детей.

Фанаты Мерьем Узерли до сих пор восхищаются ее потрясающей фигурой, которая не теряет своей привлекательности. Так недавно в сети появились снимки звезды в голубом топе с глубоким декольте и тонкими бретельками, что в очередной раз доказывает ее красоту.