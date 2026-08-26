Хлеб из нового урожая: древние традиции освящения колосьев и молитвы 28 августа

Православная церковь и верующие 28 августа 2026 года празднуют Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных (двунадесятых) церковных праздников. Торжество, в народе называемое Богородичной Пасхой, знаменует окончание строгого двухнедельного Успенского поста и символизирует переход Девы Марии в вечную жизнь.

Суть праздника и церковное значение термина «Успение»

Праздник Успения Пресвятой Богородицы посвящен земному завершению пути Матери Иисуса Христа. Согласно церковному преданию, Богородица не умерла в привычном понимании, а мирно уснула, после чего была вознесена на небеса. Само слово «Успение» в церковнославянском языке означает «погружение в сон» или «тихую, мирную кончину», что подчеркивает победу вечной жизни над физической смертью.

Богослужебные традиции и завершение Успенского поста

Празднику предшествует строгий двухнедельный Успенский пост, проходивший с 14 по 27 августа 2026 года. В завершающий день поста в храмах совершается всенощное бдение с выносом плащаницы с образом Девы Марии, а утром 28 августа проходит торжественная Божественная литургия. В этот день духовенство облачается в голубые богослужебные ризы, символизирующие непорочность, а прихожане приносят к иконам цветы и возносят молитвы о здоровье близких.

Народные обычаи, освящение урожая и запреты праздничного дня

Исторически праздник Успения на Руси совпадал с финишем уборочной страды. Крестьяне традиционно приносили в храмы для освящения пучки колосьев и свежеиспеченный хлеб из зерна нового урожая. По народным и церковным традициям, в этот день не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой, убирать дом, заниматься шитьем, вступать в конфликты и отказывать в помощи или милостыне нуждающимся, уделяя время посещению храма и домашней молитве.