Хлеб, конфеты и каша под запретом? Депутаты хотят навсегда убрать пальмовое масло из рациона детей

В Государственной Думе выдвинули инициативу о полном запрете применения пальмового масла при производстве пищи для детей. Соответствующий законопроект, разработанный глава думского комитета по защите семьи Ниной Останиной и главой комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николаем Харитоновым, уже направлен в Правительство РФ для получения официального заключения.

Как указано в тексте документа, текущие правовые нормы не предусматривают прямого ограничения на добавление этого вида растительного жира в продукты, предназначенные для питания детей в образовательных и воспитательных учреждениях. Подобный пробел в законодательстве, по мнению авторов инициативы, создает угрозу для здоровья подрастающего поколения, не позволяя в полной мере гарантировать безопасность их рациона.

В случае принятия поправок, запрет будет действовать для всего ассортимента пищевой продукции, поставляемой в детские организации. Под ограничения попадут готовые блюда, хлеб, выпечка, кондитерские изделия, а также молочная продукция.

Обоснованием для столь строгой меры служит необходимость оградить детский организм от чрезмерного потребления насыщенных жиров. По мнению законодателей, отдельные компоненты пальмового масла могут провоцировать развитие серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и других хронических патологий.

Реализация данной инициативы, как полагают её авторы, станет важным шагом в укреплении здоровья юных граждан и будет соответствовать стратегическим целям государства в области профилактики заболеваний и обеспечения качественного питания в детских учреждениях.

Ранее сообщалось о том, что в школьной столовой, где детей кормили кашей с личинками, обнаружили нарушения.