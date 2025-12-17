«Хочу свой угол». Большинство россиян мечтают о покупке квартиры или дома

Согласно масштабному социологическому исследованию, собственный дом или квартира остаются ключевой жизненной целью для большинства граждан России. Эти данные были получены в ходе опроса, инициированного брендом государственных лотерей «Национальная лотерея» (организатор — Минфин РФ) и охватившего более десяти тысяч человек.

Почти каждый третий участник (28%) обозначил улучшение жилищных условий как свою главную мечту. Вторая по популярности материальная цель — приобретение нового автомобиля, которая волнует 14% респондентов. Замыкает тройку лидеров туристическая цель: 11,5% россиян больше всего хотели бы отправиться в путешествие по просторам родной страны, чтобы познакомиться с другими регионами.

Любопытен и другой тренд, выявленный в ходе исследования. Каждый двадцатый респондент (5%) в качестве заветного желания указал не покупку чего-либо, а радикальное изменение образа жизни — возможность не работать. Еще 7,3% участников сосредоточены на личных и социальных устремлениях: создание семейного дела, поддержка родных или запуск творческого начинания.

Помимо массовых тенденций, опрос зафиксировал и множество индивидуальных жизненных сценариев. В их числе — посещение крупных музыкальных фестивалей, опыт жизни в разных странах мира и организация грандиозного праздничного события. Это разнообразие ответов рисует сложную и многогранную картину современных устремлений российского общества.

