«Ходите в набедренной повязке!»: Малышева устроила разнос гостю, отказавшемуся от статинов

В очередном выпуске программы «Жить здорово!» на Первом канале разгорелась оживленная дискуссия о доверии к современной фармакологии. Поводом стало признание одного из участников передачи о том, что он сознательно не принимает статины, несмотря на повышенный уровень холестерина.

Телеведущая и врач Елена Малышева резко отреагировала на подобную позицию, назвав ее необоснованной и опасной. В качестве яркой аналогии она предложила мужчине, отрицающему достижения современной медицины, быть последовательным в своем протесте и отказаться от всех благ цивилизации, сменив пиджак на набедренную повязку и шкуру, а также перестав пользоваться автомобилем и покупать промышленные продукты питания.

Малышева подчеркнула, что отказ от лекарственной терапии при доказанных рисках может привести к катастрофическим последствиям, таким как инфаркт или инсульт. В заключение она настоятельно порекомендовала зрителям не пренебрегать назначениями врачей и использовать современные методы, в частности статины, для контроля уровня холестерина.

Ранее сообщалось о том, что Малышева чуть не подралась с поваром в эфире передачи «Жить здорово!».