Хоккеист из Подольска порадовал болельщиков пиццей собственного приготовления

Спортсмены хоккейной команды «Хорс Подольск» приготовили пиццу для болельщиков в День хоккея. Пока основной состав на выездном матче, часть хоккеистов, которые остались в Подольске, чтобы написать итоговое сочинение, решили порадовать болельщиков особым блюдом.

Так, спортсмен Владислав Ландер примерил на себя роль повара и порадовал людей пиццей. Приготовил он ее вместе с болельщиками клуба в дружеской атмосфере.

Пока шел процесс готовки, все смотрели трансляцию матча, в котором участвовала подольская команда. Матч был напряженный и закончился победой команды «Хорс Подольск».

В рамках мероприятия в таком необычном формате было приготовлено около десяти пицц. Отметим, что акцию приурочили ко Дню хоккея и планируют сделать ее доброй традицией для игроков и болельщиков.