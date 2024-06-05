Хоккеист Телегин задолжал Пелагее по алиментам почти 60 млн рублей

Спортсмен Иван Телегин и певица Пелагея до сих пор судятся, хотя после их развода прошло уже четыре года. Как пишет KP.RU , один суд хоккеист проиграл, один выиграл. Он остался должен по алиментам не менее 59 млн рублей.

Пелагея полагает, что ее бывший муж пытается мстить за проигранное в суде дело «О разделе совместно нажитого имущества между супругами». Звездный папа тайно оформил запрет на вывоз своей дочери за границу, но певица и маленькая Таисия узнали это уже в аэропорту, когда собирались на отдых. Ребенок расстроился, а Пелагея уже поняла, что забугорного отдыха ее дочери на каникулах не видать.

«Душевные инвалиды, которые когда проигрывают суды (очередной четвертый суд опять проигран Иваном Телегиным), то бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек…», — написала певица в соцсети (в настоящий момент пост удален).

Полагают, что пара не подписывала брачный договор, по этой причине им сложнее даются суды. Телегин подал иск на раздел имущества, а Пелагея тут же — о разделе всего имущества супругов, включая финансовые накопления на счетах.

Основной причиной спора является квартира супругов за 85 миллионов рублей в центре столицы. Недвижимость купили на деньги матери Пелагеи после свадьбы. Хотя артистка — единственный собственник, прописанный в квартире спортсмен неожиданно затребовал на суде половину. Здесь есть еще нюанс. Пелагея переводила гонорары маме, но жила на средства хоккеиста. По этой причине потребовались справки о доходах артистки. Впрочем, информация не подтвердилась: адвокаты звезды доказали, что блондинка тоже вкладывалась в совместную жизнь, причем немало. Суд встал на сторону певицы и дочери, квартира осталась за ними.

Также дележка началась из-за особняка в Новой Риге, который оценивают в стоимость более 100 млн рублей. В этот раз удалось разделить недвижимость пополам, но и тут появились вопросы. Пелагея платит кредит, и финансовая нагрузка легла на нее полностью. Это очередной суд с требованием о передаче дома певице. Как отмечает КП, после расставания, но до развода, хоккеист жил с возлюбленной Марией Гончар.Свои счета он тогда закрыл и купил дом Барвихе за два миллиона доллара. Жилье было оформлено на мать и новую пассию.

А по данным ФНС Телегин имеет долг «имущественного характера»: 59 миллионов 669 тысяч рублей. За что именно пока неизвестно. Тем временем горе-отцу еще предстоит платить алименты, которые он снизил через суд в 2020-м. И все же, бывшие супруги никак не могут прийти к компромиссу. Журналисты полагают, что разбирательства продляться как минимум полгода.