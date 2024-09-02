Холода приближаются: Более девяноста процентов тепловых сетей уже протестировано в Подмосковье

В Подмосковье полным ходом идет подготовка к приближающейся зиме. За минувшую неделю специалисты МОС АВС провели масштабные проверки тепловых сетей, в результате чего было протестировано более 90% от их общего объема в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, из более десяти с половиной тысяч километров тепловых сетей, находящихся на балансе нашего региона, было проверено девять с половиной тысяч километров в почти шестидесяти муниципалитетах, что позволило выявить чуть более тысячи трехсот утечек, требующих устранения.

Глава ведомства Антон Велиховский подчеркнул, что проверка тепловых сетей перед зимним сезоном — одна из ключевых задач для обеспечения надежности энергоснабжения в регионе. Ведомство продолжает контролировать процесс испытаний, оперативно устраняя выявленные проблемы, чтобы жители Подмосковья могли спокойно встретить холодный период.

При этом для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в двадцати девяти муниципалитетах проверены все тепловые сети. Велиховский заверил, что работы продолжаются, и жители региона могут быть уверены, что подготовка к зиме идет по плану.