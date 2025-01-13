Хорек из Подмосковья победил во всероссийском конкурсе красоты

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Талдом ]

Хорек Рики из подмосковного Талдома был признан самым красивым в стране по итогам 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Так, в России завершилась вторая онлайн-выставка хорьков. Конкурсантов оценивала эксперт, кандидат биологических наук Татьяна Абрамова. Победители получили почетные титулы Хореледи-2024 и Хореджентльмен-2024.

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Талдом ]

Самым красивым признали подмосковного хорька Рики. Зверьку шесть лет. Также в число лидеров вошли Хоттабыч из Видного и Серсея из Талдома.