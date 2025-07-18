«Хорошие деньги»: раскрыто содержание наследства умершего режиссера Юрия Кары

После смерти режиссера Юрия Кары, автора культовых картин «Завтра была война» и «Воры в законе», подняли вопрос о его творческом и материальном наследии. Сайт aif.ru выяснил , что после себя оставил маэстро и можно ли назвать это достояние баснословным.

Пока информации о точном составе имущества мало, но известно, что основные активы — авторские права на фильмы, которые могут приносить семье сотни тысяч рублей ежегодно.

Известно, что Кара проживал в Москве, но часто бывал в Крыму, который называл вторым домом. В отсутствие завещания наследниками первой очереди станет супруга Ирина, а также дочь Юлия. Им предстоит оформить права не только на возможную недвижимость, но и на кинематографическое наследие.

«Что касается авторских прав, тут то же самое. Это неосязаемая вещь, но родные через РАО получают отчисления. Они их будут получать от показа фильмов, но если режиссер мог завещать их кому-то, например, государству, то родные проходят мимо. Суммы отчислений редко афишируются. Все зависит от того, где это ротируется, от канала зависит. Но я могу с уверенностью сказать, что авторские отчисления могут превышать пенсию или зарплату. Мы говорим о сотнях тысяч рублей», — сообщил адвокат Александр Бенхин.

Главная ценность — фильмы режиссера. «Завтра была война» (1987), снятая за 50 тысяч рублей, принесла мировую славу и награды в 48 странах. «Воры в законе» (1988) с Гафтом стало символом перестроечного кино. Сложнее сложилась судьба экранизации «Мастера и Маргариты» — 18 лет картина пролежала на полке из-за конфликтов с наследниками Булгакова.

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