Известный режиссер Юрий Кара умер в Ялте: причиной стал обширный инфаркт

Заслуженный деятель искусств РФ и режиссер нашумевшей экранизации «Мастера и Маргариты» Юрий Кара умер в Ялте. Причиной смерти стал обширный инфаркт — об этом ТАСС сообщил народный артист России Виктор Раков, сыгравший в фильме роль Мастера.

Заслуженный деятель искусств РФ и режиссер нашумевшей экранизации «Мастера и Маргариты» Юрий Кара умер в Ялте. Причиной смерти стал обширный инфаркт — об этом сообщил народный артист России Виктор Раков, сыгравший в фильме роль Мастера.

Информацию о смерти подтвердила ассистентка Кары, связавшаяся с Раковым. Режиссер скончался внезапно, несмотря на то, что ранее не жаловался на серьезные проблемы со здоровьем.

Юрий Кара вошел в историю российского кинематографа как автор одной из самых масштабных экранизаций булгаковского романа. Его версия «Мастера и Маргариты», выпущенная в 1994 году, вызвала широкий резонанс, а сам фильм до сих пор остается предметом дискуссий среди поклонников литературы.

Помимо этой работы, Кара снял несколько других картин, включая «Воры в законе» и «Пиры Валтасара». Его творчество отличалось смелыми художественными решениями и вниманием к сложным философским темам.

Дата и место прощания с режиссером пока не объявлены.

Ранее в Москве началось прощание с режиссером Александром Миттой.