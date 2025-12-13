«Хотела успокоиться»: москвичка чуть не погибла, закусив антидепрессанты шампанским
Shot: стресс перед новогодним вечером с коллегами довел сотрудницу до реанимации
В Москве 24-летняя девушка была доставлена в больницу с эпилептическим приступом после смешивания антидепрессантов с алкоголем. Инцидент произошел во время новогоднего корпоратива, сообщает Life.
По информации, девушка сильно нервничала перед мероприятием и приняла повышенную дозу назначенных ей лекарств. На самом празднике она выпила несколько бокалов спиртного. После этого ее самочувствие резко ухудшилось: наблюдались потеря сознания, тахикардия, низкое артериальное давление и дезориентация.
Девушке потребовалась экстренная медицинская помощь. Врачи установили, что причиной приступа стало сочетание психотропных препаратов и алкоголя.
