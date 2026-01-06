«Хотят обрести удачу, а теряют деньги». Россиян предупредили о волне мошенничества в мессенджерах в преддверии Рождества

Злоумышленники активно рассылают через мессенджеры и соцсети предложения о проведении магических обрядов, лживо гарантируя исполнение желаний и решение проблем.

Как пояснил в интервью РИА Новости Александр Музеев, первый заместитель исполнительного директора – руководитель аппарата Татарстанского отделения АЮР, многовековые традиции праздника, связанные с надеждой на чудо, стали благодатной почвой для аферистов. Они намеренно эксплуатируют веру людей в возможность изменить судьбу в этот особый период.

«Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности - объявления, завязывание личной беседы на улице», – уточнил эксперт.

По словам юриста, одной из излюбленных тактик является давление через страх. Мошенники убеждают жертву, что без срочного и, разумеется, платного ритуала непреодолимые трудности будут лишь усугубляться. Другая классическая схема – это игра на доверии с имитацией образа доброжелательной «знающей» старушки, которая после установления контакта выманивает у человека денежные средства.

